Москва, 20 декабря 2019, 08:13 — REGNUM Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов по итогам большой пресс-конференции президента заявил, что ни один вопрос регионального уровня, незаданный президенту и связанный с проблемами простых людей, не останется без внимания ОНФ.
Общероссийский народный фронт откликнулся на предложение журналистов, победивших в конкурсе «Правда и справедливость», организовать площадки для просмотра и обсуждения пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.
Народный фронт провел просмотр во всех регионах страны по 548 адресам, преимущественно в библиотеках, отметил Кузнецов, который смотрел пресс-конференцию вместе с жителями Реутова и активистами ОНФ в Центральной библиотеке города.
На пресс-конференции президент поручил ОНФ уделить особое внимание контролю за внедрением экологических технологий в сфере переработки мусора, а также информированию граждан.
Напомним, что губернаторы Рязанской, Курганской, Калининградской областей и врио губернаторов Еврейской автономной и Иркутской областей смотрели пресс-конференцию президента в библиотеках страны вместе с активистами ОНФ и гражданами. Также в просмотрах участвовали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Жуков и мать-героиня Татьяна Сорокина, которая, имея двоих родных, приняла за свою жизнь в семью 80 детей.