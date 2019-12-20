Красногорск, , 08:09 — REGNUM Впервые в российской практике вынесен приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров — обвиняемому дали два года условно, сообщили 19 декабря в пресс-службе Group-IB, компании, участвовавшей в процессе.

«Создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности», — пояснил представитель компании.

По его словам, онлайн-кинотеатры в сети интернет образуют вокруг себя «организованные преступные группы», в которых задействованы сразу несколько человек: одни снимают фильмы в кинотеатрах, другие переводят, третьи поддерживают работу сайтов.

В соответствии с решением, которое вынес Красногорский городской суд Московской области, владелец пиратских кинотеатров получил два года условно с испытательным сроком три года по части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

Читайте также: Портал The Pirate Bay запустил «пиратский» онлайн-кинотеатр