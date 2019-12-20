Москва, , 08:03 — REGNUM Температура воздуха в столице России в ближайшее время составит до +6°С, а потому жителям города не стоит ждать снега в последующие пять-семь дней. Об этом 20 декабря рассказал и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (плюсовые — ред.) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура в Москве на следующей неделе может составить до +7 °С.