Благовещенск, , 08:19 — REGNUM Во время исторической встречи русского и эвенкийского дедов Морозов, которая пройдёт в Благовещенске, сказочные персонажи проведут древний обряд очищения и удачи «Улгани».

Читайте также: В Ульяновске дед Мороз прилетит на городскую ёлку на парашюте

Русский и эвенкийский деды Морозы никогда не встречались. Амурский областной дом народного творчества решил навести дипломатические связи между волшебниками и пригласить их, а также героев эвенкийского эпоса в Благовещенск, пишет АмурИнфо.

Гости смогут посоревноваться в ловле хариуса, метании маута, прыжках через нарты и других эвенкийских забавах. Игры и конкурсы будут особенно интересны детям начального и среднего школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, необычную доставку деда Мороза к ёлке осуществят в Ульяновске: сказочный персонаж прилетит на праздник на парашюте.