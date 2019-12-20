Пермь, , 07:51 — REGNUM Оправданная в Перми бывшая глава краевого Росимущества Галина Постаногова будет требовать персональных извинений от краевого прокурора. Также она потребует их от других силовиков, пишет Business-Class.

Впрочем, у стороны обвинения ещё есть надежда на кассационную жалобу. Если её подадут, то последнее слово в этой истории скажет Верховный суд России.

Как сообщало ИА REGNUM, Галину Постаногову обвиняли в превышении полномочий. Но в октябре Ленинский райсуд её оправдал, а 19 декабря это решение утвердил и краевой суд. Женщина собирается воспользоваться правом на реабилитацию и привлечь к уголовной ответственности тех, кто сделал на неё заведомо ложный донос.

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