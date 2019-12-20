Челябинск, , 07:06 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за умышленное причинение своей сожительнице тяжкого вреда, повлекшее её смерть. Инцидент произошёл в августе 2018 года, сообщает областное управление СКР.

Гражданин был пьян. В момент ссоры он несколько раз ударил женщину. Она ударилась об стену головой и скончалась. Домашний тиран решил избежать уголовной ответственности. Он расчленил тело и раскидал останки по помойкам.

Суд назначил ему 13 лет и 6 месяцев колонии. Отбывать их он будет на особом режиме.