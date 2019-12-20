Магадан, Магаданская область, , 06:52 — REGNUM В Магадане в субботу, 21 декабря, в городском парке пройдёт шествие «Новогодний поход в 2020 год», в котором будут участвовать более ста Дедов Морозов, Снегурочек и других традиционных зимних персонажей.

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Новогодняя колонна пройдёт по главным улицам столицы Колымы и свернет на театральную площадь, где её будут встречать герои интерактивного игрового представления «Зажгись огнями, елка!».

В программе праздника — награждение участников и победителей конкурса ледяных фигур «Магаданский хрусталь». Народные гулянья завершатся хороводом и праздничным салютом, пишет «Магаданская правда».

"А у вас есть костюм новогоднего волшебника? Тогда присоединяйтесь — на празднике ждут всех!» — приглашают магаданцев организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, если позволят погодные условия, то 21 декабря в Ульяновске сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка спустятся с неба на парашютах.