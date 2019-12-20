Находка, Приморский край, , 07:38 — REGNUM Росприроднадзор отказал центру океанографии и морской биологии «Дельфиния» в вывозе шести моржей из «китовой тюрьмы» в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росприроднадзора.

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Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добывания указанных моржей. В ответе был указан тот факт, что «животные были выловлены в культурно-просветительских целях для просвещения общества, а это не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации».

«Заявителям было отказано в выдаче разрешительного сертификата СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа», — сообщается на сайте Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморье в неволе содержатся детёныши моржей.