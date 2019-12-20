Пекин, , 06:35 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая запустила новое программное обеспечения для считывания и аутентификации китайских паспортов и въездных разрешений для жителей Гонконга и Макао на территорию материковой части Китая, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Программное обеспечение будет применяться в банковской сфере, сфере телекоммуникаций и жилья, что должно содействовать удобству в проживании и путешествиях для жителей Гонконга и Макао, а также китайцев, живущих за рубежом. В будущем программное обеспечение будет доработано и позволить считывать и идентифицировать большее число въездных и выездных документов, включая иностранные паспорта, сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский посол в Киргизии заявил, что слухи о массовой миграции китайских граждан в Киргизию являются безосновательными.

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