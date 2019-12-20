Пекин, , 06:25 — REGNUM Пекинская железнодорожная полиция запустила специальную кампанию по борьбе с наркотиками, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Кампания продлится до 15 марта 2020 года и будет сфокусирована на проверке поездов, вокзалов, грузов и людей, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полиция также организует антинаркотические мероприятия на рабочих местах вдоль железнодорожных маршрутов, а также научит персонал железных дорог выявлять подозреваемых.

С 2017 года железнодорожная полиция Пекина поймала более 30 тыс. человек, вовлеченных в преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, раскрыла 13 случаем перевозки наркотиков и изъяла свыше 9,2 кг наркотиков, включая метамфетамин, кокаин и героин.

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