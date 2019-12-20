Иркутск, , 06:59 — REGNUM Решение приговорить к четырнадцати годам лишения свободы 35-летнего гражданина РФ, вербовавшего в террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынесено Первым Восточным окружным военным судом в Иркутской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Согласно материалам дела, подсудимый, отбывая наказание в исправительной колонии, предлагал другим заключенным вступить в ряды террористической организации. После приговора первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме. Оставшиеся восемь лет — в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам исправительной колонии строгого режима участника террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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