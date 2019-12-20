Чэнду, Китай, , 06:21 — REGNUM В общей сложности 2003 станции мониторинга землетрясений планируется построить в провинции Сычуань на юго-западе Китая до конца 2020 года для того, чтобы за секунды предупреждать население о землетрясении, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

«Когда все станции будут построены, предупреждение будет поступать от пяти до пятнадцати секунд до прихода сейсмических волн», — заявил инженер центра сейсмического мониторинга Су Цзиньжун.

Общий объем инвестиций в проект составит 230 млн юаней (около $32,8 млн). Провинция начала строительство станций в июле 2018 года с целью сбора и передачи информации о сейсмической активности в регионе в реальном времени, а также развития исследований в этой области.

Отмечается, что предупреждение о землетрясении за три секунды до прихода волн поможет избежать 14% жертв, за 10 секунд — 39% жертв, а за 20 секунда — 63% жертв. Напомним, что буквально на днях в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате чего пострадали 18 человек.

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