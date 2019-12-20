Биробиджан, , 06:57 — REGNUM Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

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При этом 28 декабря будет рабочим днем. Принятию решения предшествовал опрос жителей области в социальных сетях, где приняли участие несколько тысяч человек. 94% проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.

«Решение сделать 31 декабря выходным днём позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение», — отметил Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса в социальных сетях решение о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря было принято и губернатором Амурской области Василием Орловым.