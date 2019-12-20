Барнаул, , 06:16 — REGNUM В ходе пресс-конференции, которую провёл президент РФ Владимир Путин, не обошлось без вопросов, касающихся здравоохранения. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сказанное главой государства, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин отметил:

«Если брать обсуждение проблем здравоохранения, то весьма примечательной была реплика президента о том, что существующая модель здравоохранения меняться не будет. Это фактически означает, что на спорах о предпочтительности той или иной модели здравоохранения для России можно поставить точку — таким образом, пока существующей у нас страховой модели ничего не угрожает.

Далее Путин отметил необходимость уменьшения дифференциации зарплат по России, а также о дальнейшем росте зарплат за счет базовых окладов и несправедливой разнице в зарплатах врачей и администраторов. Из этого следует, что будет продолжаться рост бюджетов территориальных фондов ОМС, за счет которых и осуществляется финансирование зарплат медиков, а также дополнительные субсидии в фонды регионов с более низкими зарплатами медработников.

В результате все большего увеличения доли оклада в размере зарплаты последняя станет более справедливой, так как меньше будет зависеть от прихоти администраторов. В идеале размер заработка врача должен зависеть от работы самого врача, а не определяться распоряжением руководства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 декабря, в Москве состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства общался с журналистами почти 4 часа 20 минут. Всего журналисты успели задать президенту РФ свыше семи десятков вопросов.