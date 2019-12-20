Чжэнчжоу, Китай, , 06:13 — REGNUM Таможня центральной провинции Хэнань города Чжэнчжоу с января по ноябрь текущего года задержала более 3000 товаров, нарушающих авторские права, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

По информации таможни Чжэнчжоу, изъятые вещи включают в себя сумки, обувь, ремни, очки и часы фирм Rolex, Nike и прочих известных брендов. Многие нарушители пытались перевозить товары через границу малыми партиями посредством почтовых отправлений. По информации властей, они продолжат бороться за защиту интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня города Хуанпу в провинции Гуандун на юге Китая изъяла свыше миллиона единиц контрафактных интегральных схем.

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