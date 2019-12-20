Благовещенск, , 07:00 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на очередном заседании областной антинаркотической комиссии поднял вопрос о запрете продажи снюса в магазинах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Для решения вопроса будет создана рабочая группа, в том числе с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«В Башкирии запретили продажу снюса и точечно отработали с магазинами. Надо изучить башкирский опыт, взять его за основу и в ближайшее время отработать вопрос об изъятии этого товара с прилавков магазинов», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России, не дожидаясь появления федерального регулирования, власти начали предпринимать меры по борьбе со снюсами — жевательными резинками, содержащими никотин.