Фошань, Китай, 20 декабря 2019, 06:04 — REGNUM Таможня города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун на юге Китая раскрыли шесть банд, занимавшихся контрабандой твердых отходов, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.
Таможня арестовала более 10 подозреваемых в городе Фошань провинции, а также изъяла целый ряд письменных и электронных улик. Подозреваемые признались, что они контрабандой ввезли около 9000 тонн твердых отходов в период с 2015 по 2017 годы. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, таможня прибрежного китайского города Длань провинции Ляонин на северо-востоке Китая пресекла ввоз свыше 600 тонн контрабандного мусора из-за рубежа.
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