Ханчжоу, Китай, , 05:51 — REGNUM Полиция города Шаосин провинции Чжэцзян на востоке Китая раскрыла крупный случай ухода от налогов на сумму более 480 млн юаней (порядка $68,6 млрд) и схватила 143 подозреваемых, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Подозреваемые были арестованы за выпуск поддельных инвойсов, получив мошенническим путем налоговое льготы, а также за незаконную торговлю иностранной валютой, сообщили в Шасинском бюро общественной безопасности. Расследование показало, что в мошеннической схеме принимало участие порядка 28 тыс. фиктивных компаний по всей стране.

6 декабря полиция Шасина провела обыски у подозреваемых в целом ряде провинций, изъяв целый ряд лицензий на ведение бизнеса, программного обеспечения для налогового контроля и пустых счетов-фактур. Расследование продолжается.

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