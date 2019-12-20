Якутск, , 05:23 — REGNUM В Якутии завершается ввод системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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Окончание запланированных работ по введению ЕДДС намечено на пятницу, 20 декабря.

Система 112 создаётся для обеспечения возможности оперативного вызова любых экстренных служб по единому номеру на территории всей России. Эта система уже действует в Якутске и Жатае с 7 марта 2019 года.

«Мы принимаем звонки не только с мобильных телефонов с нулевым и отрицательным балансом, но и с тех, где нет сим-карт. Если у вас есть только трубка телефона, то в случае экстренной ситуации можно позвонить. Это большая победа», — пояснил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов.

Всего с момента ввода службы 112 принято более 167 тыс. вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, «система-112» в Ростовской области приняла свыше 3,1 млн вызовов. Основная часть обращений носила справочный и консультационный характер, четверть жителей обратились по вопросу оказания медицинской помощи.