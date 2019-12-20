Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Попытки помешать проведению переписи населения США будут отражаться сотрудниками корпорации Facebook. Об этом 19 декабря сообщается на официальном сайте компании.

В корпорации заявили, что любые сообщения в социальных сетях Facebook и Instagram, в которых пользователи разместят ложную информацию о деталях переписи 2020 года, будут удаляться. Кроме того, удалению подвернутся призывы бойкотировать перепись.

Для обработки огромного массива сообщений планируется использовать специализированные программы. В Facebook уточнили, что решение вступит в силу с начала следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября, подчинившись требованиям властей Сингапура, Facebook добровольно пометила публикацию гражданина Австралии и владельца страницы Times Times Алекса Тана как содержащую «ложную информацию». Запись содержала данные о якобы фальсификации на выборах и аресте предполагаемого информатора, который сообщил о нарушении.

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