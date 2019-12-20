Нижний Новгород, , 03:47 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области подготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «об установлении на федеральном уровне запрета продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей». Инициатива поступила в профильный комитет Заксобрания 18 декабря 2019 года, обнародована в региональной базе нормативных актов, но пока не обсуждалась на сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авторы инициативы — фракция «Единая Россия» сообщает, что к ним поступают многочисленные просьбы от граждан о запрете, а сами депутаты «крайне обеспокоены тем, что в настоящее время здоровье и жизнь детей находятся под угрозой в связи с повсеместным и свободным распространением, а также с возрастающей популярностью потребления несовершеннолетними бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин».

Депутаты ссылаются на исследования, в которых говорится, что смеси пагубно влияют на организм детей, но, несмотря на это, те «находятся в свободной продаже и могут распространяться самими детьми в стенах образовательных организаций». Народные избранники выразили обеспокоенность тем, что данные смеси в соцсетях рекламируют под видом «безобидных» на первый взгляд «сладостей».

Напомним, ранее депутаты Госсовета Татарии разработали законопроект о запрете продажи никотиносодержащих веществ детям, а также инструментов, которые трансформируют жидкость в пар. Они предложили ввести крупные штрафы за эти нарушения на территории республики. Этим же путём пошли многие регионы, которые вводят запрет на своих территориях.