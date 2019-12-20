Ханты-Мансийск, , 00:45 — REGNUM В Югре увеличен размер ежемесячной выплаты на проезд в общественном транспорте детям-сиротам, обучающимся в образовательных учреждениях, с 825 до 1300 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Соответствующее постановление правительством ХМАО принято 19 декабря 2019 года.

Директор регионального департамента социального развития Елена Немчинова отметила, что документ также предусматривает индексацию сертификата, предоставляемого НКО, обучающих будущих опекунов и приёмных родителей.