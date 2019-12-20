Ереван, , 00:43 — REGNUM Участники «Лазаревского клуба» провели третье заседание клуба, посвящённое средствам массовой информации России и Армении: «Средства массовой информации России и Армении — откровенный разговор».

Открывая заседание, председатель Оргкомитета «Лазаревского клуба», первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обозначил сверхзадачу начинавшейся дискуссии: обсуждение состояния СМИ России и Армении, выявление тем, находящихся на поверхности в прессе двух стран и правильно ли то, что именно эти факторы влияют на повестку отношений Москвы и Еревана.

Константин Затулин поблагодарил за оказанную деятельную поддержку в подготовке мероприятия Администрации Президента РФ.

В дискуссии, состоявшейся 13 декабря в Ереване, принимали участие около двухсот членов клуба как из России, так и из Армении. На заседании выступил декан Высшей школы журналистики МГУ Виталий Третьяков с докладом «СМИ и национальные интересы в разном их понимании», в котором выделил необходимость отказа СМИ от двойных стандартов и «двойной лояльности».

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Республики Армении Тигран Акопян. Обратил внимание на тему финансирования зарубежными НКО СМИ Армении, отметив излишнюю политизированность вопроса. Он отметил тот факт, что при готовности европейских и американских компаний предоставлять выгодные условия для сотрудничества и влиянии России на медиапространство Армении, затруднено вещание армянских СМИ в РФ по ряду бюрократических и финансовых причин.

Ряд представителей Армении посетовали на отсутствие должного интереса российских СМИ к их стране. В частности, главный редактор газеты «Голос Армении» Флора Нахшкарян отметила, что в российских медиа касательно армянской тематики освещается лишь нагорно-карабахский конфликт, тогда как стоило бы уделить внимание тем же 1300 российским предприятиям, которые действуют в Армении.

Армянский блогер Мина Хачатрян обратила внимание на отсутствие должной работы с молодёжью, которой никто не рассказывает об исторической правде, проблемах геополитики

От лица российского журналистского сообщества выступил шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов. Он отметил, что продвижение в проблеме признания геноцида армян не сдвинулось с места уже более 50 лет и призвал бережно относиться к истории. Тарасов призвал коллег не фантазировать на тему исторических фактов, а глубже изучать вопрос, прежде чем освещать его в СМИ.

Продолжая тему СМИ в жизни подрастающего поколения, доцент кафедры журналистики МГУ Андрей Вырковский заявил, что традиционные СМИ для молодежи постсоветского пространства умерли. В качестве альтернативы участники рекомендовали усилить работу в социальных сетях.

В заключение заседания Константин Затулин поблагодарил всех выступающих, за глубокий анализ в докладах и за эмоциональные оценки участников «свободной трибуны». Он предложил создать рабочую группу, чтобы проанализировать все инициативы, подчеркнув, что предложения участников Заседания будут учтены, детально обсуждены и после соответствующей проработки реализованы.

«В начале нового года мы соберем Совет Клуба, а затем, в первом полугодии, проведем Четвертое заседание «Лазаревского клуба». Тема заседания будет обсуждена и предложена от имени Совета. В ближайшее время мы завершим работу по регистрации российской и армянской дирекции «Лазаревского клуба» и подготовим проект регламента Клуба для принятия его на заседании.

Продолжим издание «Библиотеки «Лазаревского клуба» и решим вопрос об учреждении стипендий «Лазаревского клуба». Возможно, уже в новом году сможем выделить часть спонсорских средств на это направление», — сообщил Затулин.