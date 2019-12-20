Вентспилс, Латвия, , 00:32 — REGNUM Эрик Калнмейерс, генеральный прокурор Латвии, не усматривает возможности предъявить какие-либо новые обвинения внесённому США в санкционный список Магницкого в качестве персоны препятствующей правосудию и коррупционера мэру Вентспилса Айвару Лембергу, пишет портал press.lv.

О новых обвинениях в адрес Айвара Лемберга можно будет говорить, если американская сторона представит какие-либо документы содержащие конкретные основания для возбуждения дела согласно Уголовно-процессуальному кодексу Латвийской Республики, считает ген прокурор. В данный момент, у прокуратуры нет оснований обращаться к США самостоятельно, но дискуссии об этом в правительстве ведутся.

Таким же неопределённым был ответ полученный от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Представитель ведомства сообщил, что Бюро продолжает оценивать ситуацию и сотрудничать с американскими учреждениями.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело против Айвара Лемберга по обвинению во взяточничестве, отмывании денег, служебном подлоге и незаконных сделках рассматривается в суде уже 11 лет. Следующее заседание состоится в 2020 году, 13 января.

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