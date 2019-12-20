Кондинский район, Югра, 20 декабря 2019, 00:28 — REGNUM На лечение страдающей онкологическим заболеванием четырёхлетней девочки из Югры неизвестный перечислил 12 млн рублей. Об этом сообщает телеканал «Россия-Югория».
Девочка из посёлка Мулымья Кондинского района ХМАО прошла в России восемь блоков химиотерапии. Но дальнейшее лечение ей могли предоставить лишь в испанской клинике. Со стоимостью иммунотерапии в Барселоне и проживании там матери ребёнка в течение полугода выходила сумма в 13 млн рублей. Семья девочки многодетная и таких огромных финансовых средств не имеет. Был объявлен сбор денег в СМИ.
С помощью добрых людей и благотворительных фондов был собран миллион рублей. Недостающую сумму на лечение ребёнка родители и не надеялись уже собрать.
Отмечается, что 167 тысяч евро были переведены прямо на счёт испанской клиники.