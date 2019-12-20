Гштаад, , 00:10 — REGNUM На швейцарском отеле Gstaad Palace в городе Гштаад появился гигантский лобстер художника Филипа Колберта. Об этом сообщает официальный сайт

Главным героем практически всех произведений Филипа Колбертаявляется лобстер в синем костюме «в яичницу-глазунью». С его помощью автор указывает на темпы развития общества потребления и отсылает к традиции поп-арта.

Колбертотмечает: «…двойственность в моих работах выражается прежде всего в использовании очень ярких цветов — праздничных, позитивных и жизнерадостных, которые передают положительную энергию, но с темным, мрачным подтекстом, сценами насилия, а также отражением современного культа потребления и негативного эффекта, который он оказывает на нашу планету»