Сочи, Краснодарский край, , 00:00 — REGNUM С 18 по 27 декабря в Красной Поляне туристы смогут приобрести дневные ски-пассы по особым ценам в честь открытия сезона 2019/2020, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Добавим, что в этом году благодаря хорошим погодным условиям удалось открыть курорт на неделю раньше запланированного. Однако этим воспользовались лишь немногие: как считают эксперты, спрос достаточно низок из-за того, что люди уже распланировали свои отпуска и не могут сорваться раньше обозначенного. Специальные цены — 1450 рублей для взрослого и 850 для ребенка — еще один способ привлечь туристов в самом начале зимнего сезона.

Как указано на сайте курорта, до 27 декабря также действует специальное предложение «Катай всей семьей», по которому можно выгодно приобрести билет на двух взрослых и двух детей.