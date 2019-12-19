Москва, , 23:58 — REGNUM Эксперты проанализировали трудности, которые могут помешать путешественникам, отправляющимся в поездку по деловым вопросам. На первом месте — негативная геополитическая обстановка, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В опросе, проведенном International SOS, приняли участи несколько тысяч человек. Специалисты смогли составить список проблем, с которыми чаще всего сталкиваются бизнес-путешественники. На первом месте — неблагоприятная геополитическая обстановка, на втором месте — проблемы со здоровьем самих пассажиров, в том числе от высоких психических нагрузок. Тройку замыкает риск киберпреступлений.

В ТОП-5 также попали неожиданные и неприятные погодные изменения, а также вспышки инфекционный заболеваний в местах командировок.