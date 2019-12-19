Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM Генри Кавилл во время очередного интервью признался: вместо того, чтобы постоянно получать внимание к своей персоне он предпочитает сидеть дома и играть в видеоигры. Об этом 19 декабря сообщил журнал GQ.

Актёр рассказал, что он вырос на таких играх, как Delta Force и Half-Life. Он даже устраивал у себя дома LAN-вечеринки, играя с друзьями по локальной сети. Актёр также сообщил, что он прошел Total War: Warhammer 2 шесть раз за разные расы и заявил, что прохождение каждой новой кампании приносило ему удовольствие.

«Дома я могу сидеть и играть в игры в течение безумного количество часов и убегать туда, — сказал Кавилл, — потому что выход на улицу имеет противоположный эффект».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл признался: он играет в Overwatch за персонажа, которого «все ненавидят». Актёр удивил поклонников своим выбором героя.

Читайте ранее в этом сюжете: Генри Кавилл: я играю в Overwatch за персонажа, которого все ненавидят