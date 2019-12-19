Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете. Об этом 19 декабря сообщает британская исследовательская компания Comparitech.

По данным компании, доступ к личной информации пользователей оказалась в свободном доступе. Это означает, что имена, телефоны и другие данные мог получить любой желающий, без ограничений в виде пароля или регистрации. База была выложена 4 декабря, обнаружена только 14 декабря.

Предполагается, что злоумышленники могли воспользоваться базой для рассылки спама либо фишинговых атак. Независимый эксперт в области безопасности Боб Дьяченко установил, что базу собрали хакеры из Вьетнама. При этом как личная информация пользователей попала к хакерам, в настоящее время неизвестно.

После обнаружения базы специалисты немедленно сообщили о ней провайдеры, чтобы заблокировать доступ, но при этом эксперты полагают, что ссылки на базу могли быть размещены на различных форумах хакеров. По состоянию на 19 декабря доступ к информации закрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приложения на тему здоровья могут делиться информацией крайне личного характера о пользователе с компанией Facebook/

Читайте ранее в этом сюжете: Приложения о здоровье могут передавать Facebook крайне интимные данные