Киев, , 23:22 — REGNUM Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов призвал поддержать всех желающих совершить террористические акты на территории России, отреагировав таким образом на нападение на приёмную ФСБ в Москве.

Об этом Юрий Бутусов сообщил 19 декабря на своей странице в соцсетях.

В частности, главред «Цензор.нет» предположил, что «нападавший может быть из числа борцов за свободу одной из преследуемых в РФ народностей», привёл пример нападения на воинскую часть Росгвардии в марте 2017 года, и восхитился «мотивированностью» человека, который решился «сорвать концерт и пресс-конференцию Путина ценой своей жизни».

По мнению Бутусова, Украина недостаточно поддерживает «угнетённые народности РФ», вместе с которыми надо «валить Путинский режим».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Москве было совершено вооруженное нападение на приёмную ФСБ на Лубянской площади.

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