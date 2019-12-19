Астрахань, , 23:16 — REGNUM Коммунальщиками Астрахани серой краской закрасили работу Адиля Аубекерова, созданную в рамках фестиваля «Чилим» в августе 2019 года. Об этом сообщает Инстаграм-канал одного из организаторов фестиваля, Daria Smirnova.

Городских службы и Администрация Астрахани пока не комментировали исчезновение стрит-арт произведения у моста рядом с гостиницей «Victoria Palas Hotel».

Как отмечает организатор, каждая работа фестиваля была согласована: месторасположение, эскиз, художник. Также в поддержку фестиваля на объект приезжал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.