Курган, , 23:14 — REGNUM Курганскую область в ближайшие дни накроют снегопады и метели. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать до 14 м/с, на дорогах ожидается гололедица и снежные накаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Зауралью.

Сложные погодные условия прогнозируются с 20 по 21 декабря. Спасатели просят жителей региона воздержаться от дальних поездок. А также, отправляясь в путь, иметь при себе заряженные сотовые телефоны.

В машине кроме лопаты, всегда должны быть буксировочный трос, аптечка, пусковые провода и фонарик, запасная канистра с топливом, рекомендуют сотрудники МЧС.