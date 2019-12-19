Симферополь, , 23:10 — REGNUM Из-за новых поправок, внесенных в Жилищный кодекс, практически половина гостиниц и гостевых домов могут оказаться вне закона, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Поясним, о каких поправках идет речи: это изменения в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ», по которым любые средства размещения (гостевые дома, хостелы, гостиницы и прочее) не могут быть организованы в жилых помещениях и на земельных участках, отведенных под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Эксперты полагают, что примерно 50% средств размещения в Крыму как раз находятся на участках под ИЖС.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что введение поправок нанесет существенный урон туриндустрии полуострова.