Киев, , 23:08 — REGNUM Махинации с целью присвоить бюджетные деньги в размере, превышающем десять миллионов гривен, выявлены прокуратурой Луганской области (Украина), сообщили 19 декабря в пресс-службе украинской генпрокуратуры.

«На Луганщине выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станично-Луганском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местная прокуратура провела ряд обысков с изъятием документов о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.

По версии следствия, чиновники одного из управлений Луганской областной госадминистрации вступили в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур, чтобы присвоить деньги, выделенные из бюджета на ремонт областных инфраструктурных объектов.

Предположительно, коммерческая структура организовала проведение работ по капитальному ремонту моста через Северский Донец, а часть денег была присвоена чиновниками, которые договорились с ней, завысив стоимость работ. Сами работы выполняли субподрядчики.

«Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более десяти миллионов гривен», — сообщили в украинской прокуратуре.

В связи с этим расследуется уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением и о присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением. Объём нанесённого государству ущерба устанавливается, поскольку следствие предполагает, что чиновники и раньше нарушали закон.