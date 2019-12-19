Москва, , 23:07 — REGNUM Турецкая авиакомпания Atlasglobal вскоре возобновит выполнение рейсов между Стамбулом и Москвой — первый полет запланирован на 22 декабря, сообщает информационный портал TourDom.ru.

18 декабря авиакомпания возобновила свою деятельность, и стало известно, что 21 декабря она планирует работать в привычном режиме. Однако приобрести билеты на рейсы на ближайшую неделю проблематично: система бронирования работает некорректно. Более того, туристы, купившие билеты на эти рейсы, пока не знают точно, смогут ли они ими воспользоваться.

Добавим, что ранее Atlasglobal объявила об отмене всех рейсов 26 ноября по 21 декабря по финансовым обстоятельствам.