Нью-Дели, , 23:43 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате беспорядков, возникших при проведении протестных акций в Индии. Об этом 19 декабря сообщает агентство PTI.

Погибшие принимали участие в акциях протеста против принятия нового закона о гражданстве в городе Мангалуру в штате Карнатака. Сообщается, что манифестанты погибли от огнестрельных ранений при стрельбе полицейских по толпе. В настоящее время в городе введён комендантский час сроком до вечера 20 декабря.

Поводом для массовых протестных выступлений в Индии стало принятие поправок к закону о гражданстве. Благодаря этим поправкам немусульмане из Афганистана, Пакистана и Бангладеш могут получить гражданство Индии по упрощённой схеме, в случае, если столкнулись с притеснениями на родине.

Индийские мусульмане посчитали, что в таком виде закон будет нарушать конституцию, так как направлен против части граждан, угнетая их по религиозному признаку. Жители северо-восточных штатов Индии, в свою очередь, опасаются, что в этих регионах могут осесть множество выходцев из Бангладеш, что будет угрожать интересам местного населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте десятков граждан, вышедших на акции протеста в крупных городах против поправок к закону о гражданстве в Индии.

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