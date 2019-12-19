Архангельск, , 22:24 — REGNUM На пресс-конференции главы государства были подняты две принципиально важные темы — изменение Конституции и мусорная реформа. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил член «Единой России», экс-советник мэра Архангельска по молодежной политике Кирилл Кольцов.

По его словам, корректировка Конституции в части сроков управления государством должна рассматриваться в контексте исторической реальности.

«Лично я считаю, что президент Путин фактически выполняет миссию по сохранению Российского государства, он не только удержал его от распада, но укрепил, перестроил систему, отстранил от политической власти олигархов и прочие силы, которые могли сдать национальные интересы страны. Ему нельзя еще уходить — многое еще не доделано и, как мне кажется, надо заложить основы на будущее, чтобы система не была изменена после смены президента», — заявил Кольцов.

Что касается мусорной реформы, то она, вопреки словам президента, «шагает» по регионам без диалога с населением. Архангельская область — яркий пример.

«У нас в регионе, к сожалению, мы такого диалога не видим. Создание мусороперерабатывающих заводов попытались подменить идеей создания полигона на станции Шиес, что вызвало протесты. Все это привело к резкому падению рейтингов власти в регионе. Фактически исполнители и чиновники среднего звена своим непрофессиональным подходом просто подставили власть. С другой стороны, мусорная реформа, безусловно, активизировала жителей Архангельской области, что однозначно скажется на выборах. Уже сейчас эксперты утверждают, что присланный со стороны кандидат в губернаторы не найдет поддержки у северян, которые готовы проголосовать только за выдвиженца из региона или связанного с ним исторически. А это прямое следствие того, что власти не исполняли наказ президента и не шли на диалог с людьми», — заявил Кирилл Кольцов.