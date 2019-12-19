Донецк, 19 декабря 2019, 21:51 — REGNUM Власти ДНР приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря глава ДНР Денис Пушилин.
«По всей республике информация будет представлена в самые ближайшие дни», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Отдельно Пушилин сообщил, что в курортном населённом пункте Седово комендантский час будет полностью отменён на предстоящий летний сезон.
Напомним, в настоящее время на всей территории ДНР комендантский час действует с 23:00 до 5:00.