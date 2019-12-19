Токио, , 21:41 — REGNUM Компания Capcom может работать над неким новым проектом по франшизе Resident Evil, который она ещё не анонсировала. Об этом 19 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Фанаты известной игровой вселенной, подписавшиеся на программу Resident Evil Ambassador, 18 декабря 2019 года получили письмо от Capcom, в котором она предложила им поучаствовать в тестировании некой новой игры.

Издание отмечает, что новый проект компании, возможно, имеет отношение не к Resident Evil, а к другой франшизе — Dino Crisis. Редакция сделала такой вывод из-за появившейся ранее в сети информации о том, что Capcom обновила ряд торговых марок, в том числе Dino Crisis.

Dino Crisis — это (также как и Resident Evil) игра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Релиз самой первой игры серии состоялся в 1999 году.

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