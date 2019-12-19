Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Команда моддеров (геймеры, занимающиеся созданием модификаций), разрабатывает стратегию по вселенной «Ведьмака» на основе игры Medieval II: Total War. Об этом 19 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Игра получит название The Witcher: Total War. Команда проекта хочет начать с малого: с трёх фракций и карты, территория которой охватит Велен и Новиград. В итоге они планируют выпустить гораздо большую карту и ввести в игру 29 фракций, в том числе нечеловеческих (монстры не будут появляться в битвах, но будут присутствовать в игре).

Отмечается, что проект пока что находится на ранней стадии реализации, команда делает карту, модели поселений и разрабатывает интерфейс.

Релиз игры Medieval II: Total War состоялся в ноябре 2006 года. Напомним, что завтра, 20 декабря 2019 года, потоковый сервис Netflix покажет первый эпизод сериала «Ведьмак», в котором главную роль исполнил актёр Генри Кавилл.

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