Соликамск, Пермский край, , 20:59 — REGNUM В пермском Соликамске сотрудники колонии № 9 стали фигурантами уголовного дела. Они не зарегистрировали инцидент между двумя осуждёнными, сообщает краевое управление СКР.

В августе 2017 года между заключёнными возник конфликт. Один из них получил резаные раны тела и головы. Сотрудники колонии не внесли сведения об этом происшествии в книгу регистрации, таким образом скрыв его.

Обман раскрыли сотрудники прокуратуры и управления собственной безопасности краевого ФСИН. Произошло это в ноябре 2019 года. Сотрудникам вменили злоупотребление должностными полномочиями. Идёт расследование.