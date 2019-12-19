Пермь, , 20:37 — REGNUM В Пермском крае 19-летний гражданин осуждён за насильственные действия сексуального характера против девочки, не достигшей 14 лет. Также его признали виновным в покушении на изнасилование, сообщает краевое управление СКР.

Преступление было совершено в июне. Следствие установило, что юноша совершил против ребёнка сексуальные насильственные действия. Также он хотел её изнасиловать, но это ему не удалось.

Чернушинский суд назначил ему 15 лет строгого режима. После освобождения на 1 и 3 месяца будет ограничена его свобода. Приговор уже вступил в законную силу.