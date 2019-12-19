Кэри, США, , 20:34 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции стала Into the Breach от Subset Games.

Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года. После этого Epic Games Store предложит ещё одну бесплатную игру. Магазин также предлагает геймерам получить купоны на сумму $14,99, которые можно будет использовать при покупке определённых позиций.

Напомним, бесплатная раздача игр в Epic Games Store продлится до 31 декабря 2019 года. Таким образом, сервис раздаст своим клиентам ещё 11 бесплатных игр.

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