Уфа, , 20:35 — REGNUM 780 школьников со всей Башкирии приедут на республиканскую новогоднюю елку. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

По словам чиновников, республиканская новогодняя елка пройдет 20 декабря в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Участниками новогоднего веселья станут отличники учёбы, победители олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности, дети из семей военнослужащих и сотрудников ОВД Башкирии, которые погибли при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Гости праздника увидят представление «Волшебный цирк Деда Мороза!». Кроме этого их ждет развлекательная программа в которой примут участие Дед Мороз и Снегурочка.

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