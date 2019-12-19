Уфа, , 19:51 — REGNUM В Башкирии принят закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в дни новогодних каникул. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Государственного собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, закон был принят республиканским парламентом на итоговом в 2019 году пленарном заседании.

Согласно документу, 3 января на территории Башкирии устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Кроме этого, с 14 до 10 часов следующего дня по местному времени введено ограничение на продажу алкоголя 4, 5 и 6 января. Таким образом, в эти три дня алкогольную продукцию можно будет купить в течение четырех часов с 10 до 14 часов.

По словам председателя Государственного собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, каждый первый месяц года становится пиковым месяцем по количеству смертей, связанных со спиртными напитками. По данным судебно-медицинских экспертов, с 1 по 3 января основной причиной смерти является отравление алкоголем, а с 5 по 7 января регистрируется максимальное количество алкогольных психозов, которые приводят к суицидам и убийствам.

Сообщается, что текст закона направлен на подпись главе республики Радию Хабирову. Закон вступит в силу через 10 дней после его подписания и официального опубликования. Парламентарии планируют, что он будет действовать уже в ближайшие новогодние каникулы.

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