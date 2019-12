Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Эксперты портала Engadget составили декабрьский список из десяти лучших игр для платформы ПК. Он был опубликован 19 декабря 2019 года на сайте издания.

Редакция рекомендует геймерам обратить своё внимание на такие проекты, как Beat Saber (игра для VR), Doom (2016), FTL: Faster Than Light, Control, Nier Automata, The Outer Wilds, Resident Evil 7: Biohazard, Return of the Obra Dinn, «Ведьмак 3: Дикая Охота» и XCOM 2: War of the Chosen.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года список лучших игр для ПК по версии портала покинул проект League of Legends, его заменила игра Control. Также ранее из рейтинга выбыли Fortnite и Dragon Ball FighterZ.

