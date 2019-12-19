Челябинск, , 19:46 — REGNUM В Челябинской области от гриппа и ОРВИ прививки поставили более 1,5 млн человек. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Прививочная кампания продолжается. Поставить вакцину можно как в государственных организациях, так и в частных.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился. прочем, впервые с начала сезона был выявлен вирус гриппа А.

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