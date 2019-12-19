Махачкала, , 19:55 — REGNUM Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, осужденный на пожизненный срок за организацию убийства и подготовку теракта, может рассчитывать на послабление режима содержания. Однако полного освобождения от наказания вряд ли стоит ждать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог из Дагестана Эдуард Уразаев.

Напомним, сегодня, 19 декабря, во время большой пресс-конференции Владимира Путина главный редактор журнала «Директор школы, гимназии, лицея» Светлана Дробышева попросила главу государства о помиловании Саида Амирова. Президент отметил, что виновность экс-мэра Махачкалы была доказана следствием, но при этом пообещал подумать над этим вопросом.

«Реакция Владимира Путина на обращение была, по-моему, негативной. Он, вероятно, даст поручение обеспечить некоторые послабления в режиме содержания Саида Амирова, но не освободит от наказания полностью», — поделился своим мнением политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саид Амиров руководил Махачкалой с 1998 по 2013 год. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в организации убийства следователя и подготовке обстрела торгово-развлекательного центра в городе Каспийске, приговорив к пожизненному заключению.

Наказание Амиров отбывает в одной из самых жестких колоний в России — тюрьме «Черный дельфин» в Оренбургской области, несмотря на то, что является инвалидом I группы.

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