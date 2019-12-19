Палермо, Италия, , 19:44 — REGNUM Руководители немецкой неправительственной организации Sea Watch выиграли апелляцию в трибунале Палермо, сообщили представители НПО в четверг, 19 декабря.

Организация намерена вернуться к своей основной деятельности — подбору нелегальных мигрантов с лодок у побережья Ливии и доставке их в Италию.

В период пребывания в правительстве Италии «Лиги» Маттео Сальвини в 2018—2019 годах порты страны были закрыты для перевозчиков мигрантов, и их поток снизился на 90%. После формирования правительства либералов и популистов в сентябре 2019 года самые жесткие ограничения были отменены, хотя власти по-прежнему преследуют тех, кого считают организаторами подобных перевозок.